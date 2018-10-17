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Arda hakim karşısına çıkıyor! Tarih belli oldu

Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan olayın duruşma tarihi belli oldu. İkili 30 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:44
Arda hakim karşısına çıkıyor! Tarih belli oldu

Arda Turan ve Berkay Şahin'in kavga olayını yakından takip eden Kanal D Haber'den Emrullah Erdinç, teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı. Erdinç, Arda Turan ve Berkay Şahin'in duruşma tarihini açıkladı.

Arda ve Berkay’ın duruşma tarihi belli oldu. teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Kanal D Haber'den Emrullah Erdinç duruşma tarihini açıkladı.

Erdinç; Taraflar ilk kez 30 Ocak 2019’da hakim karşısına çıkacak. Mahkeme sürpriz tanığında dinlenmesini istedi. Sürpriz tanığa kağıt gönderip o gün duruşmada olmasını istedi. Arda ve Berkay 30 Ocak'ta mahkemede yüzleşecek.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 10:44
  1. Arda Turan
  2. Berkay Şahin

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