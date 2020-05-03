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Aktüel

Arazide bulunan yaralı balaban kuşu tedavi altına alındı

Konya’da işçiler tarafından arazide yaralı vaziyette bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olduğu belirtilen balaban kuşu tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 17:09:54 -
Arazide bulunan yaralı balaban kuşu tedavi altına alındı

Konya’da işçiler tarafından arazide yaralı vaziyette bulunan nesli tükenme tehlikesi altında olduğu belirtilen balaban kuşu tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, 3. Organize Sanayi bölgesinde çalışan işçiler tarafından arazi üzerinde uçamadığı belirtilen bir kuş bulduklarını haber etmeleri üzerine belirtilen adrese gitti. Milli parklar ekipleri, kanadından yaralı olduğu tespit edilen türün nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan balaban kuşu olduğunu saptadı. Balaban kuşu, ekipler tarafından muayene ve tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi. Kuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam sahasına bırakılacağı bildirildi.

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