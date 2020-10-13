Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı’dan canlı yayında flaş açıklamalar
Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı, Karabağ’da yaşanan son gelişmeler ve Osmanlı döneminde Ermenilerin yaşama kültürüne ilişkin yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.
MEHMET ÖZMEN / ANKARA
Azerbaycan’dan “Düşmanı durduracağız” şeklinde kararlı mesajlar gelirken, ateşkese rağmen Karabağ’da çatışmaların devam ettiği belirtiliyor. Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı, Karabağ’dan gelen son gelişmeleri ve Ermeni isyanlarına ilişkin soruları yanıtlıyor.
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