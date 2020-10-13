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Gündem Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı’dan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı’dan canlı yayında flaş açıklamalar

Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı, Karabağ’da yaşanan son gelişmeler ve Osmanlı döneminde Ermenilerin yaşama kültürüne ilişkin yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 21:08:00 -
Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı’dan canlı yayında flaş açıklamalar

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Azerbaycan’dan “Düşmanı durduracağız” şeklinde kararlı mesajlar gelirken, ateşkese rağmen Karabağ’da çatışmaların devam ettiği belirtiliyor. Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı, Karabağ’dan gelen son gelişmeleri ve Ermeni isyanlarına ilişkin soruları yanıtlıyor.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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