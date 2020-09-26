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Aktüel Araplar, YPG/PKK'nın kundakladığı evler için tazminat istiyor
Aktüel

Araplar, YPG/PKK'nın kundakladığı evler için tazminat istiyor

Yeniakit Publisher
2020-09-26 14:12:10 -
Araplar, YPG/PKK'nın kundakladığı evler için tazminat istiyor

HASEKE/ANKARA (AA) - Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilinde 4 yıl önce terör örgütü YPG/PKK tarafından evleri kundaklanan Keşkeş Cebur köyünün eski sakinleri, örgütü protesto ederek, tahrip edilen evleri için tazminat istedi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke ilinde 4 yıl önce evleri YPG/PKKlı teröristlerce kundaklanarak kullanılamaz hale gelen Keşkeş Ceburlu Araplar, sürgün edildikleri Şeddadi ilçe merkezinde bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Köylerinin imarına yönelik verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirten protestocular, YPG/PKK'dan, kundaklayarak yıktığı evler için tazminat ödemesini talep etti.

Göstericiler, YPG/PKK tarafından alıkonulan bölge sakinlerinin derhal serbest bırakılmasını istedi, isteklerinin yerine getirilmemesi halinde protestoların genişleyerek devam edeceği mesajını verdi.

Terör örgütü YPG/PKK, 2016 yılında, terör örgütü DEAŞ'ı bahane ederek, Haseke'nin Şeddadi ilçesine bağlı Keşkeş Cebur köyündeki onlarca evi yağmaladıktan sonra ateşe vermişti.

Örgüt, Araplardan oluşan köy sakinlerini ise Şeddadi ilçe merkezi ve çevresindeki köylere sürgün etmişti.


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