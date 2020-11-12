Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan ve Libya'da 15'er, Umman'da 5, Kuveyt'te 4, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3, Katar'da ise 1 kişi daha hayatını kaybetti.



Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 311 yeni vaka tespit edildiği ve 412 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 5 bin 605'e, vaka sayısı 352 bin 160'a yükselirken, iyileşenlerin sayısı da 339 bin 114'e ulaştı.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 919 kişinin enfekte olduğu, 605 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 985'e, vakaların 71 bin 804'e, iyileşenlerin 42 bin 703'e çıktığı kaydedildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, 256 yeni vaka tespit edildiği, 417 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son rakamlarla can kaybının 1326, vaka sayısının 119 bin 442, iyileşen sayısının ise 110 bin 50'ye ulaştığı aktarıldı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 773 kişinin enfekte olduğu ve 688 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, Kuveyt'te toplam vefat sayısının 830'a, vakaların 134 bin 932'ye, iyileşen hasta sayısının 125 bin 593'e çıktığı duyuruldu.

- BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 3 kişi daha hayatını kaybetti, 1136 kişide virüs tespit edildi, 773 kişi sağlığına kavuştu.



Kovid-19 kaynaklı can kaybının 523'e, vaka sayısının 146 bin 735'e çıktığı ülkede hastalığı atlatanların sayısı 141 bin 215 oldu.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 245 yeni vaka tespit edildiği, 227 kişinin iyileştiği belirtildi.



Açıklamada, toplam can kaybının 234'e, vakaların 135 bin 132'ye, iyileşenlerin 132 bin 153'e ulaştığı aktarıldı.



