Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 184'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 126'ya, Kuveyt'te 38'e yükselirken, Katar'da vaka sayıları arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abdelali düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle ülkede 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 184'e çıktığını belirtti.

Ülkede 1552 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 27 bin 11'e yükseldiğini dile getiren Abdelali, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 137 olduğunu aktardı.

- BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı ise 7 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 126'ya yükseldiğini duyurdu.



Açıklamada, 564 kişinin enfekte olmasıyla vaka sayısının 14 bin 163 sınırına dayandığı, iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 763'e ulaştığı kaydedildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 38'e yükseldi.



Açıklamada, 364 kişi de daha virüs teşhis edildiği ve toplam vaka sayısının 4 bin 983'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 1776'ya ulaştığı ifade edildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ülkede 679 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam enfekte sayısının 15 bin 551'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkede iyileşenlerin ise 1644 kişi olduğu kaydedildi.