  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Arap ülkeleri Biden'ı tebrik etti
Aktüel

Arap ülkeleri Biden'ı tebrik etti

Suudi Arabistan, Kuveyt, Filistin, Dubai, Yemen ve Moritanya, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 00:15:22 -
Arap ülkeleri Biden'ı tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan, Kuveyt, Filistin, Dubai, Yemen ve Moritanya, 3 Kasım'da ABD'nin 46. başkanı seçilen Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik etti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Biden ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e telgraf göndererek tebriklerini iletti.

Kral ve Veliaht Prens telgraflarda, Biden ve Harris için başarı temennisinde bulundu.

- Kuveyt

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir de gönderdiği telgrafla Biden'i tebrik etti.

Cabir, iki ülke arasında farklı alandaki ilişkilerin güçlendirilmesini istediğini belirtti.

- Filistin

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Biden ile Harris'i tebrik etti.

Abbas, Biden liderliğindeki yeni yönetimle Filistin-ABD ilişkilerini güçlendirme, Filistin halkının özgürlüğü ve bağımsızlığının yanı sıra tüm dünyanın güvenlik ve istikrarı için çalışmayı arzu ettiğini dile getirdi.

-Dubai

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum da gönderdiği telgrafla seçimleri kazanan Biden'ı kutladı.

- Yemen

Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih gönderdiği telgrafta Biden'i kutlayarak, yeni ABD yönetimini, Yemen'de barışın tesisi için çalışmaya çağırdı.

- Moritanya

Moritanya haber ajansı AMİ'ye göre, Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani, seçimi kazanmasından ötürü Biden'i kutladı.

Gazvani, gönderdiği telgrafta, iki ülke arasındaki işbirliği ve dostluk bağlarını güçlendirmek için yeni ABD yönetimiyle çalışmaya devam etmek istediklerini kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlak teröründe vites büyüttüler! Skandal karar: Sapkınlık içermeyen filme ödül yok!
Dünya

Ahlak teröründe vites büyüttüler! Skandal karar: Sapkınlık içermeyen filme ödül yok!

Çeşitliliğe yer vermediği için yıllardır eleştirilen Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, her ödül töreni sonrası “Oscar çok be..
Ortalıktan kaybolmuştu... Sunucu Oylum Talu, yaşadığı acıları anlattı
Medya

Ortalıktan kaybolmuştu... Sunucu Oylum Talu, yaşadığı acıları anlattı

Burası Haftasonu isimli programın sunucusu Oylum Talu, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını ve bu nedenle programlarını sunamadı..
Putin, Türkiye 'Biz işin içinde değiliz' demişti! Rusya'yı zora düşürecek itiraf geldi
Dünya

Putin, Türkiye 'Biz işin içinde değiliz' demişti! Rusya'yı zora düşürecek itiraf geldi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile devam eden çatışmalarda Rusya'dan destek aldıklarını itiraf etti.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay