Aram Markaroğlu kimdir? Aram Markaroğu hayatı, biyografisi

Ali Koç'un seçim ekibi içinde yer alan ve 13 Haziran 2021 tarihine kadarFenerbahçe'de Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyeği görevini yürüten Aram Markaroğlu hayatını kaybetti. Fenerbahçe eski Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu, internette en çok merak edilen kişiler arasında yerini aldı. Aram Markaroğlu kimdir? Aram Markaroğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Aram Markaroğlu kimdir?

Aram Markaroğlu İstanbul’da doğdu. Aram Markaroğlu çocukluğunu Şişli’de geçirdi. Aram Markaroğlu eşi Aney Markaroğlu’dur. Aram Markaroğlu askerlik çağına kadar Perşembe Pazarı’nda sektöre ve iş politikalarına hakim oldu. Daha sonra vatani görevini yapmak için kısa bir ara verdi. Asker dönüşünde Viktor Bali firmasında Rulman Kısım Müdürü olarak göreve başladı. Aram Markaroğlu 1982 yılında işinden istifa ederek kendi firmasını kurmaya karar verdi. 1972’de tanıştığı rulman sektöründe, aradan geçen 10 yıllık sürenin ardından kendi işinin patronu oldu. Böylece 40 yılı aşkın bir süredir sektöre ve Türk sanayisine hizmet vermeye devam etmektedir. Aram Markaroğlu, daha önce NSK ile yollarını ayırarak Schaeffler Rulman ile distribütörlük anlaşması yapmıştır.