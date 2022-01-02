Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanır?
Enflasyon ne zaman açıklanacak maaşlar ne zaman belli olur? Milyonlarca emekli ve memur aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını merakla bekliyor. Peki, aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır?
Memur, emekli, dul yetim aylığı gibi pek çok maaş enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. Maaşlarına zam yapılmasını bekleyenler ise aralık ayı enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, enflasyon oranları ne zaman belli olur?
Aralık ayı enflasyonu ne zaman açıklanır?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2021 enflasyon rakamlarını açıklayacak. Gözler rakamların açıklanacağı tarihe çevrildi. 2021 yılı Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
TÜİK verilerine göre, enflasyon kasımda yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu.