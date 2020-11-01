Arakanlı Müslümanlar, Arakan eyaletinde bölge halkıyla barış içinde yaşamak istiyor

DAKKA (AA) - Uluslararası alanda faaliyet gösteren 29 sivil toplum kuruluşu, Arakanlı Müslümanların Arakan eyaletinde bölge halkıyla barış içinde yaşamak istediğini duyurdu.

Uluslararası alanda faaliyet gösteren 29 sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan ortak açıklamada, Arakanlı Müslümanlarla Arakan eyaleti sakinleri arasında gerilime yol açabilecek kışkırtıcı faaliyetlere atıfta bulunarak, Myanmar ordusunu "propaganda savaşı" başlatmakla suçladı.

Açıklamada, bölge halkı arasındaki dayanışma göstergelerinin Myanmar silahlı kuvvetlerini tedirgin ettiği ve ordu güçlerinin toplumlar arasında anlaşmazlık aşılamaya çalıştığı vurgulanırken, Arakanlı Müslümanların Arakan halkıyla barış içinde yaşamak istediği ifade edildi.

Son zamanlarda iki taraf arasında kışkırtmalara yol açabilecek gelişmelerin yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, bunun Arakan eyaletinde yaşayan 600 bin Arakanlı Müslüman'ın ve bölgedeki Arakanlıların hayatını tehlikeye attığı uyarısı yapıldı.

Bölge sakinlerinin tamamının Myanmar ordusunca mağdur edildiğine değinilen açıklamada, internetten Arakanlı Müslümanlar ve bölge halkı arasında yeni ihtilaflara yol açabilecek nitelikte kışkırtıcı içerikler servis edildiği belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma Myanmar ordusunun söz konusu girişimlerini Myanmar hükümetinin gündemine getirmesi ve Arakanlı Müslümanlarla bölge halkı arasında güven inşası adımlarını destekleme ve savunma çağrısı yapıldı.

- Zulüm altındaki insanlar

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "dünyanın en çok zulüm gören halkı" olarak tanımlanan Arakanlılar, gittikçe artan saldırılarla karşı karşıya kalıyor.

Uluslararası Af Örgütüne göre, 2012'den sonra çoğu kadın ve çocuk 750 binden fazla Arakanlı sığınmacı Myanmar'dan kaçmak zorunda kaldı.

2017'deki yeni saldırı dalgasının ardından da komşu Bangladeş'e sığınanların sayısı 1,2 milyonu geçti.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının (OIDA) bir raporuna göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana yaklaşık 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar devlet güçlerince öldürüldü. 34 binden fazla Müslüman ateşe atılırken, 114 binden fazla kişi de fiziksel şiddet gördü.



18 bin Arakanlı kadın ve genç kıza Myanmar askerleri ve polislerince tecavüz edilirken, 115 binden fazla ev yakılıp, 113 bin ev de tahrip edildi.













