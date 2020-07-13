Yaz aylarında araçların kaportalarında çok sık yanık sorunu yaşanıyor. Araç sahiplerin kaportada oluşan boya yanıklarını nasıl engel olabileceklerini araştırıyor. İşte, detaylar.

Araçların boyası güneşten nasıl korunur? | Otomobil güneş yanığı önleme

Güneş ışığında uzunca süren araçların kaportalarında lekeler, boya yanıkları oluşabiliyor. Bu sebeple araçlarınızı gölge alanlara park etmeniz ya da araç üzerine branda örtmeniz tavsiye ediliyor.

Aracınızın üzerinde küçük küçük güneş yanıkları fark ettiğinizde vakit kaybetmeden kaporta bakımı yaptırmanız halinde yanıkların büyümesinin önüne geçmiş olursunuz.

Ayrıca internetten ya da oto malzemeleri satan dükkanlardan araç boyasını güneş yanığına karşı koruyan spreylerden satın alabilirsiniz. Uygulayacağınız bu spreyler hem boyanızın yeni görünmesini sağlayacak hem de kaportayı güneş yanıklarına karşı koruyacaktır.

Güneş yanığı olan kaportaya hangi işlem yapılır?

Kaporta ve tavanda oluşacak güneş lekeleri sizi rahatsız ediyorsa; boyanızın pasta-cila ile bakımını sık sık yapmayı ihmal etmeyerek kötü görüntüyü engelleyebilirsiniz.