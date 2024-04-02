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Gündem Araçları biçti, iş yerlerine daldı: Kayseri’de freni boşalan kamyon dehşet saçtı
Gündem

Araçları biçti, iş yerlerine daldı: Kayseri’de freni boşalan kamyon dehşet saçtı

Yeniakit Publisher
2024-04-02 17:40:00 -
Araçları biçti, iş yerlerine daldı: Kayseri’de freni boşalan kamyon dehşet saçtı

Freni boşalan kamyon 4 iş yerine ve 10 araca çarparak durabildi.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde freni boşalan kamyon, 10 araca ve 4 iş yerine zarar verdikten sonra durabildi.

Edinilen bilgiye göre; ilçede bulunan Yeni Sanayi Sitesi’ne tamir için getirilen kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu geri geri giderek, 4 iş yerine ve 10 araca çarptı. Kamyon bir süre daha ilerledikten sonra dururken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri de inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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