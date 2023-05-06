Aracında ölü olarak bulundu

Olay, saat 16.30 sıralarında Sekiçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezinin önünde park halinde duran 42 CUH 98 plakalı otomobil içerisinde bulunan M. D.'yi (70) hareketsiz halde gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede D.'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından D.'nin cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. M. D.'nin kalp krizi geçirmesi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsi sonucu belirlenecek.