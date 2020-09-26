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Aktüel Aracın çarpmasıyla ölen yavru kedinin başından ayrılmadı
Aktüel

Aracın çarpmasıyla ölen yavru kedinin başından ayrılmadı

Kocaeli'de, bir minibüsün çarpması sonucu ölen yavru kedinin başından ayrılmayan ev arkadaşı köpek, güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 23:35:46 -
Aracın çarpmasıyla ölen yavru kedinin başından ayrılmadı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir köpek, minibüsün çarpması sonucu ölen ev arkadaşı yavru kedinin başından ayrılmadı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan Fikret Çetinkaya'nın (47) sahiplendiği bir yavru kedi ile köpeği, evlerinin önündeki sokakta oynuyordu.

Bu sırada yoldan geçen bir minibüs, yola fırlayan yavru kediyi ezdi ve daha sonra geri gelerek başka bir sokağa yöneldi.

Köpek, ölen ev arkadaşının yanında uzun süre bekledi.

Görenleri duygulandıran bu an, bir dükkanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

- "Köpek ile yavru kedi arkadaşlardı"

Çentinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru kedinin annesi tarafından terk edildiğini, daha sonra bakımını kendilerinin üstlendiğini söyledi.

Biberonla besleyerek yavru kediye baktıklarını anlatan Çetinkaya, "Kendini bilmez bir 'cani' geldi göz göre göre meskun mahalde kedimizi ezdi. Yetmemiş gibi duruyor, tekrar aracı geri vitese takarak tekrar üzerinden geçiyor. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi çekip gidiyor. Bir evlat gibi yavru kedimizi büyüttük. Köpek de benim, köpek ile yavru kedi arkadaşlardı." diye konuştu.

Çetinkaya, çocuğunun yavru kedinin ölmesinden çok etkilendiğini dile getirerek, şikayetçi olduğu sürücüye para cezası kesildiğini sözlerine ekledi.

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