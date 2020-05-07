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Ekonomi

Araç sahiplerine müjde! Beklenen indirim geldi

Benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Dün 27 kuruş zam gelen motorine bu gece yarısı itibariyle 7 kuruş indirim yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:31:00 -
Araç sahiplerine müjde! Beklenen indirim geldi

Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapıldı

Motorine son olarak dün gece 27 kuruş zam gelmişti.

EPGİS tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 08/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 7 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

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