Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 21 kuruş zam geldi

Araç sahiplerini üzecek zam haberi, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) geldi.

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre; benzinin litresine 21 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın zam açıklamasının ardından İstanbul'da 6 lira 60 kuruşta satılan benzinin litresi 6 lira 81 kuruşa çıkacak.

Bu rakam Ankara ve İzmir gibi illerimizde 6 lira 69 kuruştan 6 lira 90 kuruşa yükselecek.

Akaryakıttaki söz konusu fiyatlar, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar/TL kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor

Yapılan hesaplamaların sonuncunda ortaya çıkan rakamlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirlere göre ufak değişiklikler gösterebiliyor.