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Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geldi

EPGİS, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 17 kuruş indirim geldiğini açıkladı.

29 Ocak 2019 Salı 16:30
Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 17 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,27 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,20 liradan 6,03 liraya, İzmir'de 6,25 liradan 6,08 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

İstanbul'da benzin motorinden ucuz olacak

EPGİS verilerine göre, son indirimin pompa fiyatlarına yansımasının ardından benzin birçok ilde motorinden ucuz hale gelecek.

Benzin fiyatları motorin fiyatlarından, Van'da 8, Antalya'da 7, Diyarbakır'da 6, Erzurum'da 4, Mersin'de 3, İstanbul ve Adana'da 2, Kars ve İzmir'de ise 1 kuruş düşük olacak.

Ankara'da benzin fiyatı motorinden 1 kuruş fazla olacak. Trabzon'da ise fiyatlar eşitlenecek.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 16:30
  1. Van
  2. Trabzon
  3. Kars
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Mersin
  7. Erzurum
  8. Diyarbakır
  9. Antalya
  10. Ankara
  11. Adana
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