Araç sahiplerine güzel haber! İndirim geldi
Benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş indirim yapıldı.
Benzinin litre satış fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruşluk indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamada benzinin litre satış fiyatına 15 kuruşluk indirim yapıldığı bildirildi.
İndirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da 6,60 liraya, Ankara’da 6,63 ve İzmir’de 6,75 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.