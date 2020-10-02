Araç sahiplerine güzel haber! Benzin fiyatına indirim geliyor
Benzin fiyatlarında bu geceden itibaren olmak üzere 15 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre benzin fiyatlarında bu gece güncelleme yaşanacak.
Bu geceden itibaren olmak üzere benzinin litre fiyatına 15 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) söz konusu indirimi akşam saatlerinde açıklayacağı belirtiliyor.
Petrol fiyatlarına Trump etkisi
ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melanie Trump’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığının duyurulması piyasaları da etkilendi. Düşüş eğiliminde olan petrol fiyatlarındaki kayıplar da hızlandı.
Trump çiftinin yeni tip koronavirüse yakalandığı haberinin ardından, Batı Teksas Tipi ABD petrolünün (WTI) fiyatında yüzde 2.6, Brent petrol fiyatında ise yüzde 2.7’lik bir düşüş yaşandı.