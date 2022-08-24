Araç sahipleri dikkat! Bu otomobile sahipseniz bina önünden acil olarak kaldırın

Güney Koreli otomotiv devleri Kia ve Hyundai 2020 ve 2022 yılları arasında üretilmiş olan SUV modelleri Hyundai Palisade ve Kia Telluride araçlarını geri çağırdı. İki marka bu süre zarfı boyunca ilgili otomobillerin sahiplerine, yangın çıktığı takdirde yayılmaması amacıyla araçlarını binaların yakınlarına park etmemelerini önerdi.

Bu yıl Tesla ve Mercedes gibi birçok otomobil üreticisi binlerce otomobilini geri çağırmıştı. Listeye son olarak Güney Koreli Hyundai ve Kia da katıldı. Hyundai ve Kia, 2020 ve 2022 yılları arasında üretilmiş olan SUV modelleri Hyundai Palisade ve Kia Telluride araçlarını geri çağırdı. Markalar, araçlarını iade edene kadar otomobil sahiplerinin araçlarını binalara yakın park etmemesi çağrısında bulundu.

Sorunlu araçların üretim yılı belli değil

Hyundai ve Kia SUV’lerde ortaya çıkan problem, araçlardaki çekme aksamında bulunuyor. Tam olarak hangi yılda üretilen araçların sorunlu olduğu bilinmediğinden dolayı 2020 ve 2022 arasında üretilen tüm araçlar geri çağrılıyor.

Binalardan uzak tutun

Markaların ABD’nin Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresine gönderdiği raporlara göre çekme aksamının bir parçası olan devre kartı, kısa devreye sebep olabilecek bir nem problemine sahip ve bu da büyük yangın riski taşıyor. Bahsi geçen araçlar için 2021 yılında başlayan yangın raporları bu geri çağırma sürecini tetiklemiş oldu.

Markalar henüz bir çözüm bulabilmiş değil ancak geri çağırma işlemi ilerledikçe sorunun çözümünün ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Bu süre zarfı boyunca ilgili otomobillerin sahiplerine, yangın çıktığı takdirde yayılmaması amacıyla binaların yakınlarına park etmemeleri öneriliyor.