Araç sahipleri aman dikkat! Anında tespit ediyor, ceza yiyebilirsiniz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ASELSAN'ın ortak geliştirdiği, araçların egzoz muayenelerini saniyeler içinde tespit eden Egzoz Elektronik Denetim Sistemi (EGEDES) tanıtıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ASELSAN ile ortak çalışması sonucu araçların egzoz muayenelerini birkaç saniyede belirleyen ve 'EGEDES' adı verilen yeni uygulama tanıtıldı.

EGEDES ile egzoz emisyonu yapılmayan araçlar, plakalarından belirlenecek ve cezai işlem uygulanacak. Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, geliştirilen sistemi, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde tanıttı. Erul, sistemin bulvardan geçen araçlar üzerinde yaptığı denetlemeyi tabletten gösterdi.

Yazılım yüzde 100 yerli

Genel Müdür Yardımcısı Erul, yollarda durdurulan araçlarda denetimler yapıldığını belirterek, "İnsanların zamanını alıyorsunuz ve trafikte aksamalara neden olmakta. Denetimler de çok sınırlı sayıda gerçekleştirilmekteydi. ASELSAN ile birlikte çalışarak 'EGEDES' dediğimiz bir çalışma başlatıldı.

Yüzde 100 yerli ve milli olan bu yazılımla uzaktan plaka okuma sistemine entegre edilen bir yazılımla araçlarımızın egzoz muayenesinin yaptırılıp yaptırılmadığını kontrol etmekteyiz. Bu kontroller sonucunda egzoz emisyonu olup olmadığı sistemimize düşüyor. Son kontrollerden sonra 2872 sayılı 'Çevre Kanunu' çerçevesinde işlemler yürüyor. Egzoz emisyonu olmayan araçlar tespit edilmekte ve idari işlem yapılabilmektedir" diye konuştu.

Sistemin 2020 yılında geliştirildiğini söyleyen Erul, "2020 yılından bugüne kadar sistemin kalibrasyonu, ayarlamaları yapıldı. Gayet güzel çalıştığı görüldü ve uygulamamız başlatılmış oldu. 2 saat içerisinde, 3 bin 680 aracımız denetlenmiş. Bunlardan 231 tanesinin egzoz emisyonunun olmadığı yani yaklaşık yüzde 6'ya tekamül eden bir oran var.

Ülkemizde yaklaşık 20 milyon aracın olduğunu düşünürsek yüzde 6 bizim de tespit ettiğimiz bir oran. 1 milyona yakın bir aracın egzoz muayenesinin olmadığını görüyoruz. Bunu manuel olarak yapmış olsaydık bu sayıya 10 günde ulaşamazdık. 1 milyon aracın tespiti ise çok ciddi zaman alacaktı" dedi.