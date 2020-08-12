Araç muayene süreleri uzatıldı mı?

Araç sahiplerine büyük kolaylık sağlayacak araç muayene süreleri ileri tarihe alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, normalleşme süreci sonrasında, araçlarını muayeneye götürenlerin araç muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmaması için ve virüs riskinin en aza indirilmesi nedeniyle araç muayene sürelerinin uzatıldığı kaydedildi.

3 Nisan 2020 ile 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında araç muayene süresi sona eren ve 17 Ağustos 2020'ye kadar muayenesi yaptırılamayan araçların muayene sürelerinin 30 Eylül 2020'ye kadar uzatıldığı açıklandı.

Gecikme ücreti alınacak mı?

Ayrıca alınan kararla vatandaşın haklarının korunacağı ve araç muayene sürelerini uzatanlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacağı vurgulandı. Bu süre zarfında, 420 bin aracın muayene edileceği de kaydedildi.