Araba alacaklara kritik uyarı: Elinizi çabuk tutun

Sıfır ve ikinci el arabalara bir zam daha geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre sıfır otomobillere yüzde 4 ile yüzde 10 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Artan taleple birlikte ikinci el otomobil fiyatlarında da yüzde 25 zam bekleniyor.

Sıfır Araçlara Yüzde 10 Zam

Bloomberg HT'nin otomotiv sektöründen derlediği bilgilere göre, sıfır otomobillere yüzde 4 ile yüzde 10 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Bazı markalar zammı geçen hafta fiyatlarına yansıtırken, bazı markalar da 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde fiyatlarında artış yaptı.

Ocak ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile binek otomobillerde motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için uygulanmakta olan ÖTV tarifesi yeni matrah grupları açılmak ve yeni oranlar belirlenmek suretiyle yeniden oluşturulmuştu.

'İkinci Elde Fiyatlar Yüzde 25 Artacak'

Artan fiyatlar sebebiyle piyasada ikinci el araç bulmakta zorlanıldığını söyleyen sektör temsilcileri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobil alacaklara önemli uyarılarda bulundu.

Sıfır araç üretim ve tedariğindeki sorunlardan dolayı ikinci el araca talebin arttığını söyleyen Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, orta segment ikinci el bir aracın şu anda 300-350 bin TL aralığında olduğunu belirterek, “Bundan sonra da fiyatlar yüzde 25 oranında artacak. İkinci el araç almak isteyen vatandaşlarımıza, fiyat artışının devam edeceğini öngördüğümüz için bir an önce araç almalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca araç alırken de herhangi bir sıkıntı ya da dolandırıcılık yaşamamaları için yetki belgesi olan kurumsal firmaları ve yapıları tercih etmeleri gerektiğini söylüyoruz” ifadelerini kullandı.