Ara transfer dönemi ne zaman ne zaman bitecek, sona erecek? Son dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray transferi

2022 transfer dönemi ne zaman bitiyor? Türkiye Süper Lig tarihinin en durgun transfer döneminin bitmesine artık kısa bir süre kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı duyuru ile ara transfer sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. İşte 2022 - 2022 Süper Lig transfer sezonu tarihleri...

TFF ve UEFA kıskacında olan kulüplerin harcama limitlerinin minimum düzeyde olması eldeki futbolcuların kiralanması veya satılmasına neden oldu. Peki 4 Ocak tarihinde başlayan ara transfer sezonu ne zaman sona erecek? Süper Lig'de 2021-22 sezonu ara transfer dönemi ne zaman sona eriyor? 12 Ocak 2022 tarihinde başlayan transfer sezonu 8 Şubat 2022’de sona erecek. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray transfer listesine son son şeklini vermek üzere. Peki ara trnasfer döneminde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray kimi transfer etti?

Fenerbahçe transferleri

Fenerbahçe Twitter'dan yaptığı açıklamada Ozan Tufan'ın takıma geri döndüğünü açıkladı. Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle: Futbolcumuz Ozan Tufan Hakkında 2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC’ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan'ın, sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe’de geçirmesine karar verilmiştir.

Galatasaray transferleri

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı sezon sonuna kadar ücretsiz kiraladıklarını açıkladı. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Burak Elmas, Pulgar'ın Galatasaray'a güç katacak bir oyuncu olduğunu söyledi.

Galatasaray, 22 yaşındaki İspanyol kaleci Inaki Pena'yı 6 aylığına kiraladı. Galatasaray eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların Gomis ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi. Fransız futbolcu ile performansa dayalı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma yapıldığı ifade edildi.

Beşiktaş transferleri

Beşiktaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i 4+1 yıllığına kadrosuna kattı. 6 milyon euro bonservis ödenecek. Bir sonraki satıştan Benfica yüzde 50 pay alacak. Portekizli oyuncu, yıllık 1.3 milyon euro alacak. Fernandes sezonun kalan kısmında Beşiktaş ve Benfica’nın ortak olarak karar vereceği bir kulüpte kiralık olarak forma giyecek. Beşiktaş, futbolcularından Salih Uçan'ı sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralık olarak gönderdi.

Trabzonspor transferleri

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Edin Visca transferini açıkladı. Bordo-mavililer tecrübeli futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Başakşehir'e bonservis bedeli olarak 3 taksit halinde toplam 4 milyon 300 bin Euro + KDV ödeme yapacak. Bordo-mavili kulüp Edin Visca'ya toplam 5 milyon 250 bin Euro ödeyecek

Trabzonspor, Kasımpaşalı oyuncu Yusuf Erdoğan'la anlaıştıpını duyurdu. Yapılan anlaşmaya göre Kasımpaşa'ya 500 bin euro bonservis bedeli ödenecek. Yusuf Erdoğan ile 3,5 yıllık anlaşma yapıldı.

Trabzonspor, Bursapor'da forma giyen Kerem Şen ile 4,5 yıllık anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Trabzonspor'un Bursaspor'dan bir başka transferi de 2001 doğumlu Batuhan Kör. Bordomavililer genç oyuncuyla 4.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır. Trabzonspor'un Bursaspor'dan yaptığı üçüncü transfer 2003 doğumlu Taha Altıkardeş, Karadeniz ekibi genç oyuncuyla 4,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Trabzonspor, Altınordu'nun genç forveti Enis Destan'ı 600 bin euro karşılığında transfer etti. Genç oyuncuyla 4,5 yıllık anlaşma imzalayan Trabzonspor, Enis Destan'ın alacağı maaşı da açıkladı.

Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi'yi transfer ettiğini açıkladı. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada Fildişili kanat oyuncusu ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Trabzonspor, Union Berlin’in Polonyalı sol beki Tymoteusz Puchacz’yi kadrosuna kattı. Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'den kiralık olarak transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Trabzonspor forması giyecek.