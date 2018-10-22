Ara öğünleri es geçmeyin!

Acıbadem Ataşehir Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Oya Yüksek, "Hem sağlıklı beslenmek, hem ideal kiloya ulaşmak, yani zayıflamak için kişinin yaşam şekli ile sağlık durumuna göre gerekli sayıda ve doğru ara öğün besinleriyle beslenmesi çok önemli." diye konuştu.

ARA ÖĞÜNÜN 4 AMACI VAR

Beslenme ve diyet uzmanı Oya Yüksek ara öğünün 4 amacı olduğunu aktardı. Bunlar:

1- Kişinin alması gereken kalori hesabını tamamlamak

2- Kan şekeri ve insülin dengesini sağlamak

3- Psikolojik olarak oluşan atıştırma hissini doğru seçimlerle baskılamak

4- Ana öğünlere yüklenmeyi önlemek

GENELLİKLE 2 ARA ÖĞÜN YETERLİ GELİYOR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Oya Yüksek, günde kaç öğün yenilmesi gerektiğinin tamamen bireyin kendisine özel olduğunu ifade ederek şunları söylüyor: "Kişinin gerçekte hangi saatte acıktığını belirlemesi veya bunun beslenme uzmanı tarafından iyi bir değerlendirmeyle tespit edilmesi gerekiyor. Çünkü her bünye kendine özeldir. Genel olarak sağlık problemi bulunmayan kişilerin günde 2 kez ara öğün tüketmeleri yeterli geliyor. Ancak diyabet, hipoglisemi (düşük kan şekeri), hamilelik ve hamilelik diyabeti ile enerji (kalori) ihtiyacının çok olduğu durumlarda 3 ara öğün almak gerekiyor."

KİM, HANGİ ARA ÖĞÜNÜ ATLAMAMALI?

Kahvaltıyı geç yapacaklar için: Gece ara öğünü önemli

Öğlen yemeğini geç yiyecekler için: Kuşluk önemli

Akşam yemeğini geç yiyecekler için: ikindi önemli

GECE ARA ÖĞÜNÜ ÖNEMLİ, ÇÜNKÜ…

Beslenme ve Diyet Uzmanı Oya Yüksek, hipoglisemi, bir başka deyişle kan şekeri düşüklüğü sorunu yaşayan kişilerde gece ara öğününün çok önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Hipoglisemi hastalarının bazen uyku sırasında veya sabah uyandıklarında kan şekerleri çok düşük çıkabiliyor. Bunun sonucunda baş ağrısı, halsizlik, huzursuzluk, iç ezilmesi veya saldırır tarzda yemek yeme gibi sorunlar oluşabiliyor. Çünkü gece uzun bir süreç ve bu yüzden gece ara öğün alınması çok önemli. Ancak doğru ara öğünler seçmek şartıyla. Ara öğünün gece yatmadan yarım saat veya 45 dakika önce alınması yeterli geliyor.

SAĞLIKLI ARA ÖĞÜNLER NASIL OLMALI?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Oya Yüksek kan şekerimizi yavaş yükselten ve belli bir dengede sabit kalmasını sağlayan besinlere "düşük glisemik indeksli" besinler denildiğini söyleyerek şu noktaya dikkat çekiyor: "Ancak unutmamak gerekir ki böyle belirlenen her besin herkese iyi gelecek diye bir kural yok. Doğruya deneme yanılma yoluyla ulaşmak en mantıklı olanı." diyor.

DOĞRU ANA ÖĞÜN SEÇİMLERİ

Yoğurt-süt-ayran

Peynir+ ekmek

Meyve+yoğurt

Kuru meyve +yoğurt

Diyet bisküvi+süt-ayran

Latte veya sütlü filtre kahve

10 adeti geçmeyecek şekilde tuzsuz (kavrulmamış) badem

YANLIŞ ARA ÖĞÜN SEÇİMLERİ

Gofret tarzı şekerli atıştırmalar

Tek başına meyve, kuru meyve

Pasta-börek tarzı atıştırmalar

Gazlı içecekler

Hazır meyve suları

Reçel-bal