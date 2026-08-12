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Teknoloji Apple’ın iPhone planları sızdı: Altı yeni model kodlarda ortaya çıktı
Teknoloji

Apple’ın iPhone planları sızdı: Altı yeni model kodlarda ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
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Apple’ın iPhone planları sızdı: Altı yeni model kodlarda ortaya çıktı

iOS 27 beta sürümünde Apple’ın henüz tanıtmadığı altı iPhone modeline ait olduğu öne sürülen kodlar bulundu. Kayıtlarda iPhone 18 ailesinin yanı sıra iPhone Air 2 ve katlanabilir olması beklenen iPhone Ultra da yer aldı.

Apple’ın gelecek dönem iPhone planlarına ilişkin yeni ayrıntılar, iOS 27 beta 5’in sistem dosyalarında ortaya çıktı.

Macworld tarafından tespit edilen referansların, pil sürücüleri ve Battery Intelligence özelliğiyle bağlantılı dosyalarda bulunduğu belirtildi. Kodlarda piyasaya sürülmemiş altı cihazın dahili adlarıyla listelendiği aktarıldı.

ALTI YENİ IPHONE KODLARDA GÖRÜLDÜ

Sistem dosyalarında V62 kodunun iPhone Air 2, V63’ün iPhone 18 Pro, V64’ün iPhone 18 Pro Max ve V67’nin standart iPhone 18 ile ilişkilendirildiği öne sürüldü.

V68 kodunun katlanabilir tasarıma sahip olması beklenen iPhone Ultra’yı, V69’un ise daha uygun fiyatlı iPhone 18e’yi temsil ettiği belirtildi.

Kodların önceki sızıntılarla örtüşmesi, Apple’ın söz konusu modeller üzerinde çalıştığı iddialarını güçlendirdi. Ancak şirket, cihazların isimleri veya özellikleri hakkında resmî bir açıklama yapmadı.

KATLANABİLİR EKRAN VE ÇOKLU BATARYA İŞARETİ

Yeni kayıtlar cihazların teknik özelliklerini doğrudan açıklamasa da referansların pil yönetimiyle ilgili bileşenlerde bulunması dikkati çekti.

iOS 27’nin önceki beta sürümlerinde katlanabilir ekran ve birden fazla batarya kullanımına yönelik desteğin izlerine rastlandığı belirtilmişti. Mevcut iPhone modellerinde bulunmayan bu altyapının, Apple’ın ilk katlanabilir telefonu için hazırlandığı değerlendiriliyor.

YENİ MODELLER AYNI ANDA TANITILMAYABİLİR

Apple’ın geleneksel lansman takvimini değiştirerek yeni iPhone modellerini iki farklı dönemde piyasaya sürebileceği öne sürülüyor.

İddialara göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, 2026 sonbaharında Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’uyla birlikte tanıtılacak.

IPHONE 18 VE AIR 2 İÇİN 2027 BEKLENTİSİ

Standart iPhone 18 ile giriş seviyesindeki iPhone 18e’nin 2027’nin ilk aylarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Geliştirme aşamasında olduğu belirtilen iPhone Air 2’nin de sonbahar etkinliği yerine 2027’de tanıtılabileceği ifade ediliyor. Modellerin kesin çıkış tarihleri ise Apple’ın yapacağı resmî duyuruyla netleşecek.

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