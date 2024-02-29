Apple'dan yapay zeka atağı! 'Çığır açacağız'
ABD'li teknoloji devi Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, yapay zeka konusunda yaptığı açıklamada, bu alanda çığır açan gelişmeler yaşanacağının sinyalini verdi.
ABD basınında yer alan haberlere göre Cook, şirketin yıllık hissedar toplantısında yaptığı açıklamada, üretken yapay zeka için inanılmaz bir atılım potansiyeli gördüğünü aktardı.
Şu anda bu alana önemli ölçüde yatırım yaptıklarını kaydeden Cook, "Bu yılın ilerleyen zamanlarında, geleceği yeniden tanımlayabileceğine inandığımız bir başka teknoloji olan üretken yapay zeka alanında yeni çığır açacağımız yolları sizlerle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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