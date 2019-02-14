Apartmanın 6'ncı katında korkutan yangın Hatay'ın Merkez Defne ilçesinde bulunan bir apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde söndürüldü.

Hatay'da bir apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 2 kişi, dumandan etkilendi.



Merkez Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde bir apartmanın 6'ncı katında bulunan İbrahim Binici'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahale ettiği yangında ev tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Apartman sakinlerinin gözyaşlarıyla izlediği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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