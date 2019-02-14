0553 313 94 23

Apartmanın 6'ncı katında korkutan yangın

Hatay'ın Merkez Defne ilçesinde bulunan bir apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde söndürüldü.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:05
Apartmanın 6'ncı katında korkutan yangın

Hatay'da bir apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 2 kişi, dumandan etkilendi.

Merkez Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde bir apartmanın 6'ncı katında bulunan İbrahim Binici'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahale ettiği yangında ev tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Apartman sakinlerinin gözyaşlarıyla izlediği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:05
  1. Hatay
  2. Defne ilçesi
  3. yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ firarisi Karabük'te yakalandı
    1. FETÖ firarisi Karabük'te yakalandı
    2. Amcasını öldürüp sosyal medyadan..
    3. Vestel'den aldığı buzdolabı evi..
    4. Libya'da 2018'de bin 500'den fazla..
    5. Avcı’dan psikiyatri hastalarına destek
    6. Yörükler Derneği’nden ’Sevgililer..
    7. Fatih’te kargo şirketinden 1 buçuk..
    8. Denizli Basket Kocaeli deplasmanı için..
    9. Belediye asfalt çalışmalarını..
    10. Oğlunu evlendirmek isterken 50 bin..
    11. MKE Ankaragücü, Manisa'ya galibiyet..
    12. 14 Şubat’ta tanıştılar, 14 Şubat’ta..
    13. Kocaeli'de genç kadını kaçıran..
    14. MHP Uşak İl Başkanlığına Ayhan Kınden..
    15. Gençlerin mühendislik alanlarına..
    16. Kılıçdaroğlu Ankaralılara döner..
    17. CHP’den tekrar aday gösterilmeyen..
    18. Vali Ayhan: "Üretenin Her Zaman..
    19. Pozantı'da TIR ile otomobil çarpıştı:..
    20. Karanfil yorgunluk ve strese birebir!..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı