AÖL telafi sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖL telafi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL telafi sınavları yapıldı. Telafi sınavları, 27 – 28 Temmuz tarihlerinde çevrimiçi (online) ortamda AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden uygulandı. AÖL telafi sınavları, 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'da başlayıp 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59’da sona erdi.

AÖL 2021 telafi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL telafi sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. AÖL telafi sınav sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de açıklanacağı tahmin ediliyor.

AÖL kayıt nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Öğrenciler kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Kayıt işlemi tamamlanan öğrenciler Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıf bankamatikler den yâ da bu bankaların mobil uygulamalarından internet bankacılığı ile veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücreti yatırma işlemini gerçekleştirebilirler.

Açık öğretim lisesi mezun olma şartı nedir?

AÖL’den mezun nasıl olunur? Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.