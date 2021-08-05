AÖF tercihleri ne zaman 2021? 2021 AÖF tercihleri nasıl yapılır? AÖF tercih puanları kaç?
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarını açıklamasından sonra milyonlarca öğrenci için üniversite tercih maratonu da başlamış oldu. 2021 YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden yapılacak. Peki AÖF tercihleri ne zaman 2021? 2021 AÖF tercihleri nasıl yapılır? AÖF tercih puanları kaç?
2021 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Açıköğretim Fakültesi bölümünü seçecek adaylar AÖF tarih tarihinin yanında AÖF tercihleri nasıl yapılır? AÖF tercih puanları kaç? sorularını da sormakta.
AÖF tercih puanları kaç?
Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarınaÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile öğrenci kabul edilmektedir.
Ön lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili TYT puan türünde en az 150 puan almak. Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili AYT puan türünde en az 180 puan almak gerekmektedir.
AÖF tercihleri ne zaman?
Son dakika haberi: ÖSYM YKS 2021 tercih tarihleri 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. AÖF YKS tercihi için tıklayın
Açık öğretim Fakültesi AÖF 4 yıllık bölümleri hangileri?
Felsefe, Sağlık Yönetimi, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Hizmet, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Tarih, Yönetim Bilişim Sistemleri.
AÖF iktisad Fakültesi bölümleri nneler?
Çalışma Ekonomi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası İlişkiler.
AÖF işletme fakültesi bölümleri neler var?
Havacılık Yönetimi, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Konaklama İşletmeciliği, İşletme (İngilizce)
Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları (2 Yıllık)
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtımİlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor YönetimiTarım Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Web Tasarımı ve Kodlama
AÖF açık öğretim fakültesi lisans bölümleri
Felsefe
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri
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