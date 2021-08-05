AÖF tercihleri ne zaman 2021? 2021 AÖF tercihleri nasıl yapılır? AÖF tercih puanları kaç?

2021 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Açıköğretim Fakültesi bölümünü seçecek adaylar AÖF tarih tarihinin yanında AÖF tercihleri nasıl yapılır? AÖF tercih puanları kaç? sorularını da sormakta.

AÖF tercih puanları kaç?

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi önlisans programlarınaÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarına ÖSYM tarafından yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Ön lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili TYT puan türünde en az 150 puan almak. Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili AYT puan türünde en az 180 puan almak gerekmektedir.

AÖF tercihleri ne zaman?

Son dakika haberi: ÖSYM YKS 2021 tercih tarihleri 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. AÖF YKS tercihi için tıklayın

Açık öğretim Fakültesi AÖF 4 yıllık bölümleri hangileri?

Felsefe, Sağlık Yönetimi, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Hizmet, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Tarih, Yönetim Bilişim Sistemleri.

AÖF iktisad Fakültesi bölümleri nneler?

Çalışma Ekonomi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Uluslararası İlişkiler.

AÖF işletme fakültesi bölümleri neler var?

Havacılık Yönetimi, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Konaklama İşletmeciliği, İşletme (İngilizce)

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları (2 Yıllık)

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtımİlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor YönetimiTarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Web Tasarımı ve Kodlama

AÖF açık öğretim fakültesi lisans bölümleri

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

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AÖF lisans taban puanları için TIKLAYINIZ

AÖF önlisans taban puanları için TIKLAYINIZ