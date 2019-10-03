Anzer balının faydaları nelerdir? Anzer balı ne kadar tüketilmeli?

Kilosu 1250 ile 1500 lira arasında değişen Anzer balının faydalarını merak ediyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, Anzer balının faydaları!

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer yaylasında bal yetiştiricilerin bin bir zahmetle topladığı, paketlediği Anzer balı sağlık son derece faydalıdır. Yalnızca bir kilosu binlerce lira olan bu balın ölçülü tüketilmesi son derece önemlidir.

Anzer balının faydaları nelerdir?

Antioksidan yönünden zengin olan Anzer balı hücrelerin ve cildin genç kalmasına yardımcı oluyor.

Anzer balı ölçülü tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Potasyum yönünden zengin olan Anzer balı kalp ve damar sağlığı için önemlidir.

Anzer balı sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur.

Yapılan bilimsel çalışmalar Anzer balının birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

Anzer balı ne kadar tüketilmeli?

Anzer balı fazla tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Anzer balından günde yalnızca 1 yemek kaşığı kadar yemek yeterli olacaktır.