Anzer balının faydaları

Anzer balının demir, çinko minarelleri bakımından diğer ballardan kat, kat daha zengin olduğu görülmüştür. Antioksidan değeri de yüksektir.

Listede yok yok sanki..

Bağışıklık sistemini düzenler,

Ağrı ve sancıların giderir,

Ameliyat yaralarını kapatır

Ağız yaralarını iyileştirir,

Akciğeri iyileştirir,

Bademcik iltihabını yok eder,

Bağırsak iltihabını giderir,

Büyüme ve gelişmeyi sağlar

Bunamayı engeller

Kansere yararlıdır,

Gözleri güçlendirir,

Cilt bozukluğunu giderir,

Damar sertliğini yok eder,

Düşünme yeteneğini artırır,

Gelişimi hızlandırır,

Halsizliği giderir,

Hazmı kolaylaştırır,

Kasları güçlendirir

Kemikleri kuvvetlendirir,

Kilo yapmaz,

Hafızayı güçlendirir,

İshali keser, iştah açar,

Kabızlığı giderir,

Kalp çarpıntısını giderir,

Kanı temizler,

Kısırlığı giderir,

Mide ülserini tedavi edicidir,

Saç dökülmesini önler ,

Sarılığı tedavi eder,

Hepatit B,C, hastalıklarında tedavi edicidir,

Metabolizmayı dengeler,

Nezle ve gribe iyidir

Öksürüğü keser,

Astımı tedavi eder,

Sinir sistemini rahatlatır,

Prostatı önler,

Sedef hastalığını tedavi eder,

Özellikle çabuk enerjiye dönüşen hazır bir gıda olması nedeniyle, yüzme, dağcılık, atletizm, basketbol, futbol, halter, bisiklet yarışı gibi sporlarla meşgul olan kimseler için de kullanılabilir.