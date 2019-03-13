Antrenörlerin hakemlik yapması Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet edildi

İZMİR (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan şikayette aerobik cimnastik branşında spor kulüplerinde antrenör olarak görev alanların aynı zamanda hakemlik yapmalarının çıkar çatışmasına sebep olduğu ileri sürüldü.

Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamaya göre, kuruma İzmir'den başvuran bir kişinin, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen aerobik branşındaki müsabakalarda spor kulüplerinde antrenör olarak çalışanların aynı zamanda hakemlik yapmalarının çıkar çatışmasına sebep olduğunu ileri sürdü.

Şikayetçinin antrenörlerle kendi sporcuları bir müsabakada sporcu-hakem olarak karşılaştığında rakip sporcunun aleyhine bir sürecin işlediğini savundu.

Öte yandan federasyonun 2019'da vize verdiği antrenör ve hakem listelerine bakıldığında, 74 hakemden 25’inin aynı zamanda antrenör olarak çalıştığı tespit edildi. Bu durumda cimnastik müsabakalarında görev yapan her üç hakemden birinin antrenör olarak çalıştığı belirlendi.

Adil bir hakemlik sisteminin oluşturulması istenen başvuru, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından incelenmeye alındı.