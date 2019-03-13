0553 313 94 23

Antrenörlerin hakemlik yapması Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet edildi

Aerobik cimnastik branşında spor kulüplerinde antrenör olarak görev alanların aynı zamanda hakemlik yapmalarının çıkar çatışmasına sebep olduğu ileri sürüldü

13 Mart 2019 Çarşamba 10:09
Antrenörlerin hakemlik yapması Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet edildi

İZMİR (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan şikayette aerobik cimnastik branşında spor kulüplerinde antrenör olarak görev alanların aynı zamanda hakemlik yapmalarının çıkar çatışmasına sebep olduğu ileri sürüldü.

Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamaya göre, kuruma İzmir'den başvuran bir kişinin, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen aerobik branşındaki müsabakalarda spor kulüplerinde antrenör olarak çalışanların aynı zamanda hakemlik yapmalarının çıkar çatışmasına sebep olduğunu ileri sürdü.

Şikayetçinin antrenörlerle kendi sporcuları bir müsabakada sporcu-hakem olarak karşılaştığında rakip sporcunun aleyhine bir sürecin işlediğini savundu.

Öte yandan federasyonun 2019'da vize verdiği antrenör ve hakem listelerine bakıldığında, 74 hakemden 25’inin aynı zamanda antrenör olarak çalıştığı tespit edildi. Bu durumda cimnastik müsabakalarında görev yapan her üç hakemden birinin antrenör olarak çalıştığı belirlendi.

Adil bir hakemlik sisteminin oluşturulması istenen başvuru, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından incelenmeye alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:09
  1. Antrenör
  2. Cimnastik
  3. Hakem

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çığ altında kalan dağcıya 100 gündür ulaşılamıyor
    1. Çığ altında kalan dağcıya 100 gündür..
    2. Başkan Altay ve Kavuş Bedesten..
    3. Kayseri’de 36 kaçak göçmen yakalandı
    4. Mansur Yavaş'ın teklifine Özhaseki'den..
    5. Uysal: "Büyükçekmece’yi 10 yıl..
    6. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan..
    7. BBDSO'dan "14 Mart Tıp Bayramı" konseri
    8. Adana'daki cinayet davası başladı
    9. Balkan Üniversiteler Birliği Yönetim..
    10. Bursa’ya 8 yeni dev park inşa ediliyor
    11. Çin zindanında 16 ay işkence gördü
    12. Uluslararası fuarlar için ev sahipliği..
    13. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı,..
    14. Başkasının adına ehliyet sınavına..
    15. Kırşehir Valisi İbrahim Akın:"Zinde ve..
    16. İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye..
    17. Kaçak alkol ve içki satan şahıs..
    18. Kayserispor Başkanı Erol Bedir:
    19. Ewe Türkiye, Idc Security Roadshow..
    20. Bakan Gül'den noter açıklaması
    21. Erbaş'tan dünya kamuoyuna çağrı
    22. Yolu kapatmak isteyen polise otomobil..
    23. Mesleğinin son tamircisi
    24. Süper Lig’in en centilmeni Trabzonspor
    25. Muş’ta terör operasyonu: 8 gözaltı
    26. İzmir’de ByLock kullanan 39 şahsa..
    27. Ciltteki problemlere dikkat
    28. Suriye bombardımanı Azez’de gece..
    29. İsrail'in petrol sevkiyatına müdahale..
    30. Van merkezli terör operasyonu: 9 gözaltı
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?