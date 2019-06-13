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Antrenörlere intibak semineri

Gençlik ve Spor BakanlığıSpor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Spor Eğitim Daire Başkanlığı tarafından Erzurum’da ‘Antrenör İntibak Eğitim Semineri’ düzenlendi.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:28
Antrenörlere intibak semineri

Gençlik ve Spor BakanlığıSpor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Spor Eğitim Daire Başkanlığı tarafından Erzurum’da ‘Antrenör İntibak Eğitim Semineri’ düzenlendi.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Palandöken Kayak Merkezi’ndeki Palan Otel’de gerçekleştirilen Antrenör İntibak Eğitim Semeri, 11 Haziran 9 Temmuz tarihleri arasında üçer günlük periyotlarda 300’er antrenörün katılımı ile yapılacak.


81 ilden toplam bin 200 antrenörün katıldığı İntibak Eğitim Seminerine konuşmacı olarak Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’in yanı sıra Atatürk Üniversitesi’nden Nazım Saraçoğlu, Dr. Mustafa Baş, Dr. Aydın Balcı, Prof. Dr. Rüştü Güner ile Dr. Ali Yıldız katılıyor.


BURADA ÖĞRENDİKLERDİNİZİ HAYATINIZDA TATBİK EDİN


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi, antrenörlere önemli mesajlar verirken, antrenörlerden İntibak Eğitim Seminerinde gördükleri eğitimleri ve öğrendikleri konuları hayatlarında tatbik etmelerini istedi.


Eski Milli Güreşçi olan Selçuk Çebi, “Şu an Anadolu’nun zirvesi Erzurum’da bulunuyorsunuz. Burada öğreneceklerinizi hayatınızda takbik edin. Bu eğitim seminerini çok iyi değerlendirin” diye konuştu.


ÇOCUKLARI SOKAKTAN SPOR SALONLARINA ÇEKİN


Antrenör İntibak Eğitim Seminerine Konuşmacı olarak katılan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ise antrenörlerden çocuklara ve gençlere bir anne-baba şefkati ile yaklaşmalarını isteyerek, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi sokaklardan spor salonlarına ve spor sahalarına çekin. Çünkü günümüzde geleceğin sağlıklı bireylerini yetiştirmek ve bunların arasından ülkemizi uluslararası düzeyde sporda temsil edecek sporcuların çıkarılmasında antrenörlerimizin rolü çok büyük. Sizin yetiştireceğiniz bir şampiyon sporcu en çok sizin için bir gurur kaynağı olacaktır” dedi.


Bir aylık intibak eğitim seminerinde ‘Antrenörlerden Beklentilerimiz’ başlığı altında konuşmacı olarak eğitim verecek olan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, antrenörlerin eğitim seminerinin dışında GSİM’nin destekleri ile Erzurum’un tarihi, turistik, kültürel mekanları ile spor tesislerini gezerek, Erzurum’u tanıma fırsatı bulacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:28
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