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Antoine Griezmann futbolu nerede bırakacağını açıkladı

İspanyol ekibi Atletico Madrid'de forma giyen Griezmann, futbolu Miami ya da Los Angeles'ta sonlandırmak istediği söyledi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 14:05
Antoine Griezmann futbolu nerede bırakacağını açıkladı

Atletico Madrid'in golcü ismi Antoine Griezmann, taraftarlarını şaşırtan bir açıklamaya imza attı.

İspanyol basınına konuşan Fransız yıldız, daha önceki röportajlarında belirttiği gibi NBA'e olan ilgisinden dolayı futbol kariyerini Amerika'da sonlandırmak istediğini ifade etti.

"KARİYERİMİ MLS'TE NOKTALAMAK İSTİYORUM"

İdolü olarak gördüğü David Beckham'ın geçtiğimiz günlerde kurduğu yeni takımı Inter Miami'nin kendisini istemesi halinde seve seve imza atacağını söyleyen 27 yaşındaki Griezmann, "Kariyerimi MLS'te noktalamak istiyorum. Miami mi yoksa Los Angeles mı olduğunu hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yaptı.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 14:05
  1. Atletico Madrid
  2. Los Angeles
  3. Antoine Griezmann
  4. David Beckham

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