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Antik Kentte korkutan yangın!

Osmaniye'nin merkeze bağlı Kazmaca köyündeki Kastabala Kenti'nin çok yakınında yangın çıktı. Meydana gelen yangında 20 dönüm alan zarar gördü.

26 Ağustos 2018 Pazar 20:24
Antik Kentte korkutan yangın!

Osmaniye'de Kastabala Antik Kenti yakınlarındaki makilikte çıkan yangında 20 dönüm alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Kazmaca köyündeki Kastabala Antik Kenti yakınlarında makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iki helikopter ile yangın söndürme ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın, antik kente ulaşmadan söndürüldü. Yangında, aralarında bazı zeytin ağaçlarının da olduğu 20 dönüm alan zarar gördü 

Osmaniye Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın çıkar çıkmaz ilgili kurumları bilgilendirdiklerini belirtti.

Alevlerin tarihi eserlere ulaşmaması için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını ifade eden Torun, "Yangın tarihi eserlere ulaşmadan söndürüldü. Aralarında zeytinlik de olan makilik ve otluk alanlar zarar gördü." dedi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 20:24
  1. Adana
  2. Kastabala Antik Kenti
  3. Osmaniye

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