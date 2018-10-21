Antibiyotik ishaline dikkat



Antibiyotikler, mesela özellikle “clindamisin, ampisiun cephalosprin, aminoglikoside” bağırsak zarı şişmesine sebep olarak ishal yapabilir. Antibiyotik kökenli ishal vakaları üstelik oldukça yaygın.

Doktorunuz ishale sebep olduğunu düşündüğü herhangi bir antibiyotiği derhal keser. Belirtiler hafifse, doktorunuz cholestyramine tavsiye eder. Bu ilaç clostriduim difficile organizmasını yok eder. Daha ciddi durumlarla vancomycin veya metronidazole kullanılabilir. Hastalık tekrarlayabilir ve birkaç tertip daha ilaç gerekebilir.