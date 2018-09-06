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Anthony Modeste Galatasaray taraftarlarını heyacanlandırdı! İşte o paylaşım

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan fakat kadrosuna katamadığı Anthony Modeste sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla akıllarda soru işareti bıraktı.

06 Eylül 2018 Perşembe 01:30
Anthony Modeste Galatasaray taraftarlarını heyacanlandırdı! İşte o paylaşım

Galatasaray'a transferi Çin'deki kulübüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle iptal olan Anthony Modeste, Instagram adresinden yaptığı paylaşımla ateşi yeniden yaktı.

Kendi fotoğrafının yarısına aslan portresi ekleyen Anthony Modeste, ''Aslan yükleniyor'' yazarak, sarı kırmızılı taraftarları da heyecanlandırdı.

Anthony Modeste, Galatasaray'a mı transfer oldu?

Transfer döneminde Florya'ya geldiği ortaya çıkan Modeste için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Salı akşamı, ''Modeste transferindeki risk %60'dı. Mali durumumuz bu haldeyken bu işe girmek çok riskliydi. Mali durumumuz rahat olsaydı, bu riski alırdık. Türkiye Futbol Federasyonu ile, Modeste transferinin olup olamayacağı ile ilgili görüştük. Devre arası için hayırlısı, neden olmasın? Benim direkt temasım yok, teknik heyet gereğini yapar'' şeklinde konuşmuştu.



Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 01:30
  1. Galatasaray
  2. Anthony Modeste
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