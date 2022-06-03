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Ekonomi ANTBİRLİK buğday alım fiyatını 7 lira olarak açıkladı
Ekonomi

ANTBİRLİK buğday alım fiyatını 7 lira olarak açıkladı

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin (ANTBİRLİK) çiftçiden buğdayın kilogramını 7 liradan alacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 19:32:00 -
ANTBİRLİK buğday alım fiyatını 7 lira olarak açıkladı

Bu meblağın piyasayı hareketlendirdiği kaydedildi. ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, yaptığı açıklamada buğdayda hasat döneminin devam ettiğini belirtti. Yavuz, Antalya’daki çiftçiyi mutlu etmek amacıyla buğday alım fiyatını 7 lira olarak ilan ettiklerini dile getirdi. Bu fiyatın diğer bölgelere göre yüksek olduğunu ifade etti. Kendisinin de çiftçi olduğunu vurgulayan Yavuz, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Çiftçimizin sıkıntılarını, beklentilerini biliyorum. Bu yüzden tüm şartlarımızı zorlayarak piyasadan daha yüksek fiyat belirledik. Çiftçinin umutlarını, alın terlerinin karşılığını fırsatçılara yedirmek istemiyoruz. Çiftçimizin refahı, ülkemizin ve milletimizin refahı. Üreticinin bir gram haklarını yedirmem. Üreticiyi kimseye ezdirmem. Kurum olarak bunun için varız.” Yavuz, ilan ettikleri fiyatın piyasayı hareketlendirdiğini aktardı.

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