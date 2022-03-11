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Aktüel Antalya'ya iniş yapan Rus pilotun anonsu sosyal medyada viral oldu!
Aktüel

Antalya'ya iniş yapan Rus pilotun anonsu sosyal medyada viral oldu!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus havayollarında çalışan bir Rus pilot, Antalya'ya iniş yaptığı uçakta “Ukrayna ile olan savaş suçtur” şeklinde anons yaptı. Rus pilotun anonsuna yolcular alkışla karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 22:46:00 - 2022-03-11 22:47:23
Antalya'ya iniş yapan Rus pilotun anonsu sosyal medyada viral oldu!

Rus havayollarında çalışan bir Rus pilot, Antalya’ya inişte savaşın suç olduğuna dair anons yaparak, “Ukrayna ile olan savaş suçtur” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları hakkında dünyadan tepki gelmeye devam ediyor. Rus Pabeda Havayollarında çalışan bir Rus pilot, yolcu uçağının Antalya’ya inmesinin ardından anons yaparak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa dair yorumda bulundu.

"Ukrayna ile olan savaş suçtur"

Savaşın bir suç olduğunu söyleyen pilot, "Kaptan pilot konuşuyor. Antalya’ya hoş geldiniz. Politik olaylara ilişkin kendi düşüncemi ifade etmek istiyorum. Ukrayna ile olan savaş suçtur. Aklı başında olan her vatandaş benimle aynı fikirdedir. Savaşı bitirmek için ne gerekiyorsa yapılmalı. Bu savaş bize lazım değil" şeklinde konuştu ve pilotun konuşması yolcular tarafından alkışlandı.

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