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Antalyaspor’un milli gururu

Antalyaspor’un 4 genç futbolcusu milli takımlardan davet aldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:14
Antalyaspor’un milli gururu

Antalyaspor’un 4 genç futbolcusu milli takımlardan davet aldı. Halil İbrahim Sevinç U17 Futbol Milli Takımı’nın, Bünyamin Balcı ve Mustafa Acar U19 Futsal Milli Takımı’nın, Erman Herman Vardar da İsveç U19 Milli Takımı’nın kadrosuna davet edildi.

 

U17 Futbol Milli Takımı’nın Antalya’daki Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakalarına katılacak olan kadrosuna davet edilen Antalyasporlu Halil İbrahim Sevinç, 15 Mart tarihinde milli takım kampına katılacak.

 

Futsal U19 Milli Takımı’nın 24, 25 ve 27 Mart tarihlerinde Gürcistan’da İspanya, Gürcistan ve Macaristan ile oynayacağı Futsal Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakalarının aday kadrosuna davet edilen Bünyamin Balcı ve Mustafa Acar ise 19 Mart Pazartesi günü milli takım kampına dahil olacak.

 

Antalyaspor’un profesyonel futbolcularından Erman Herman Vardar da İsveç U19 Milli Takım kadrosuna davet edildi. Erman Herman Vardar, İsveç U19 Milli Takımı’nın 18-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceği hazırlık kampına katılacak.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:14
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