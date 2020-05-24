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Spor

Antalyasporlu futbolculara ailelerinden sürpriz bayram ziyareti

"Hayat Bayram Olsa" şarkısı eşliğinde sahaya giren ailelerin, oyuncuları ve teknik heyeti alkışlayıp çiçekler vermesi duygusal anlar yaşattı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 22:24:59 -
Antalyasporlu futbolculara ailelerinden sürpriz bayram ziyareti

ANTALYA (AA) - Ramazan Bayramı'nda hazırlıklarını ara vermeden sürdüren Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un futbolcularını, ailelerinin sahada sürpriz ziyareti duygulandırdı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, takımın bayramda da kampta bulunduğu otelde antrenmanlarını aksatmadan sürdürdüğü belirtildi.

Futbolculara ailelerinden sürpriz bayram ziyareti yapıldığı ifade edildi.

Teknik heyet ve futbolcuların ailelerinin, çalışmanın sonunda "Hayat Bayram Olsa" şarkısı eşliğinde antrenman sahasına girerek takımın bayramını kutlamasıyla duygusal anların yaşandığı aktarıldı.

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