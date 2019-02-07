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Antalyaspor'da ilk hedef 41 puanı yakalamak

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz:"Bizim ilk hedefimiz 41 puanı bulmak. Bunu ne kadar erken bulursak bizim için planlama anlamında çok daha rahat ederiz"- "Rize maçına eksik de olsa çıkacağız, oynayacağız. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi gösterip, inşallah kazanarak Antalya'ya döneceğiz"

07 Şubat 2019 Perşembe 12:56
Antalyaspor'da ilk hedef 41 puanı yakalamak

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, takım olarak ilk hedeflerinin 41 puanı bulmak olduğunu belirterek, "Bunu ne kadar erken bulursak bizim için planlama anlamında çok daha rahat ederiz." dedi.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Beşiktaş maçında skor olarak ağır bir yenilgi aldıklarını dile getirdi.

İlk yarının 3-0 bitmesinin kendilerini üzdüğünü anlatan Korkmaz, bir sezonda yaşamadıkları bütün bireysel hataları bu maçta yaşadıklarını ifade etti.

Bu hafta çok formda bir takıma karşı oynayacaklarını belirten Korkmaz, Çaykur Rizespor maçını kazanmak istediklerini kaydetti.

Celustka'nın sakat, Doukara'nın cezalı olduğunu bildiren Korkmaz, "Maalesef her hafta ya cezalı ya sakat oyuncumuz oluyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda cezalı ve sakat oyuncu olmadan maçlara çıkarız. Diego döndü, bu hafta oynatacağız. İdari bir karar alındı, Rize maçına eksik de olsa çıkacağız, oynayacağız. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi gösterip, inşallah kazanarak Antalya'ya döneceğiz." diye konuştu.

Yeni transferlerin performansının kendisini mutlu ettiğini ve takıma daha fazla katkı sunmaları gerektiğini aktaran Korkmaz, oyuncuların mağlubiyetten sonra geçerli not almasının önemli olduğunu söyledi.


- "Üç maçtan alacağımız galibiyetler çok rahatlatacak"


Bir gazetecinin, "Galibiyet için Canan Karatay'ın dediği gibi kuzu eti çözüm olabilir mi?" sorusuna tebessümle karşılık veren Korkmaz, şunları kaydetti:

"İlk yarıdaki periyodu bitirdik. Ben artık ikinci yarıdaki periyoda bakıyorum. İkinci yarıdaki periyotta iki mağlubiyet bir beraberlik aldık. Düşündüğümüz puanı yakalayamadık. Ama önümüzde 14 maç var. Bizim ilk hedefimiz 41 puanı bulmak. Bunu ne kadar erken bulursak bizim için planlama anlamında çok daha rahat ederiz. Üç maçlık periyoda baktığımız zaman zor bir maç periyodu var. Üç maçtan alacağımız galibiyetler gerçekten hem takımı hem şehri hem de beni çok rahatlatacak."

Taraftarların kendisini eleştirmesiyle ilgili de konuşan Bülent Korkmaz, kendisine güvenen, takımına inanan bir teknik direktör olduğunu, maçtan sonra taraftarın oyunculara, takıma sahip çıkmasının kendisini çok sevindirdiğini vurguladı.

"Oyuncularımla ilgili hiçbir eleştiri gelmesin öncelikle taraftardan. Eleştiri bana gelsin sorun değil, çünkü ben bu yükü kaldırabilecek karakterde, güçteyim." diyen Korkmaz, eleştirilerin de saygı çerçevesinde olmasını istedi.


- Aly Cissokho'nun kadro dışı kalması


Tek sıkıntılarının eksik ve cezalı oyuncu olduğunu vurgulayan Korkmaz, Celustka'nın iki, üç hafta sonra geleceğini, tam olarak antrenmanlara başlamadığını söyledi.

Antalyaspor'a sezon başında transfer olan Aly Cissokho'nın kadro dışında kalmasının idari bir konu olduğunu anlatan Korkmaz, "Kulübün aldığı bir karar var, idari bir konu." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:56
  1. Antalyaspor
  2. Antalyaspor Teknik Direktör Bülent Korkmaz
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