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Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor sahasında Antalya ekibi Alanyaspor'u konuk edecek. İki ekip birbirleriyle daha önce 5 kez karşılaştı. Ev sahibi Antalyaspor'un rakibi Alanyaspor karşısında 3-2’lik üstünlüğü bulunuyor. Peki, Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

16 Mart 2019 Cumartesi 17:02
Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor sahasında Antalya ekibi Alanyaspor'u konuk edecek. İki ekip birbirleriyle daha önce 5 kez karşılaştı. Ev sahibi Antalyaspor'un rakibi Alanyaspor karşısında 3-2’lik üstünlüğü bulunuyor. Peki, Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Karşılaşma, bugün saat 19.00’da Antalya Stadı’nda oynanacak. Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Süper Lig 26. hafta programı

15 Mart Cuma

Fenerbahçe 2-1 Demir Grup Sivasspor 

16 Mart Cumartesi

Atiker Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor 

16:00 Akhisarspor - Kasımpaşa 

16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor

19:00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor 

19:00 Beşiktaş - Göztepe 

17 Mart Pazar

13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü 

16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir 

19:00 Bursaspor - Galatasaray 

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:02
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