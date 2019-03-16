Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor sahasında Antalya ekibi Alanyaspor'u konuk edecek. İki ekip birbirleriyle daha önce 5 kez karşılaştı. Ev sahibi Antalyaspor'un rakibi Alanyaspor karşısında 3-2’lik üstünlüğü bulunuyor. Peki, Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor sahasında Antalya ekibi Alanyaspor'u konuk edecek. İki ekip birbirleriyle daha önce 5 kez karşılaştı. Ev sahibi Antalyaspor'un rakibi Alanyaspor karşısında 3-2’lik üstünlüğü bulunuyor. Peki, Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Karşılaşma, bugün saat 19.00’da Antalya Stadı’nda oynanacak. Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Süper Lig 26. hafta programı 15 Mart Cuma Fenerbahçe 2-1 Demir Grup Sivasspor 16 Mart Cumartesi Atiker Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor 16:00 Akhisarspor - Kasımpaşa 16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor 19:00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor 19:00 Beşiktaş - Göztepe 17 Mart Pazar 13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü 16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir 19:00 Bursaspor - Galatasaray

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