Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor sahasında Antalya ekibi Alanyaspor'u konuk edecek. İki ekip birbirleriyle daha önce 5 kez karşılaştı. Ev sahibi Antalyaspor'un rakibi Alanyaspor karşısında 3-2’lik üstünlüğü bulunuyor. Peki, Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?16 Mart 2019 Cumartesi 17:02
Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor sahasında Antalya ekibi Alanyaspor'u konuk edecek. İki ekip birbirleriyle daha önce 5 kez karşılaştı. Ev sahibi Antalyaspor'un rakibi Alanyaspor karşısında 3-2’lik üstünlüğü bulunuyor. Peki, Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Antalyaspor Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Karşılaşma, bugün saat 19.00’da Antalya Stadı’nda oynanacak. Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Süper Lig 26. hafta programı
15 Mart Cuma
Fenerbahçe 2-1 Demir Grup Sivasspor
16 Mart Cumartesi
Atiker Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor
16:00 Akhisarspor - Kasımpaşa
16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor
19:00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor
19:00 Beşiktaş - Göztepe
17 Mart Pazar
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü
16:00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir
19:00 Bursaspor - Galatasaray
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