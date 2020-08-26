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Ekonomi Antalya'nın tarım ürünleri ihracatı yüzde 16 arttı
Ekonomi

Antalya'nın tarım ürünleri ihracatı yüzde 16 arttı

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır: - "Yılın ikinci yarısında ihracatımızın daha yüksek bir performans göstermesini beklemekteyiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-26 18:26:50 -
Antalya'nın tarım ürünleri ihracatı yüzde 16 arttı

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, ilin tarım ürünleri ihracatının 7 aylık verilere göre yüzde 16 arttığını bildirdi.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, ağustos meclis toplantısı Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci'nin başkanlığında online olarak yapıldı.

Çandır, toplantıda yaptığı konuşmada, mart ayının ikinci yarısından haziranın başına kadar büyük ölçüde kapalı kalan ekonominin hareketlenmeye başladığını belirtti.

Yılın ilk üç aylık büyüme oranının yüzde 4,5 gibi, beklentilerin ve dünya ortalamasının üzerinde ilan edildiğini aktaran Çandır, büyümeye tarım sektörünün yüzde 3 ile eşlik ettiğini kaydetti.

Salgın nedeniyle marttan sonra sadece Antalya'nın değil, ülke ve dünya genelinde ekonominin olumsuz etkilendiğini ifade eden Çandır, bu süreçte piyasada kullanılan ticari kredi ve çek-senet hacimlerinde de büyüme yaşandığını bildirdi.

- "Tarım stratejik sektör olarak tanımlanmalı"

Tarım ve ticaret sektörlerinin kullandığı kredilerde de Antalya'nın daha yüksek kredi büyümeleri sağladığını aktaran Çandır, "Özellikle tarım sektörünün kullandığı kredilerdeki artış, ortalamaların çok üzerinde seyretmiştir. İlk 3 ayda Türkiye genelindeki yüzde 8'lik tarım kredisi büyümesine karşılık kentimizde yüzde 19'luk büyüme yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

Çandır, karşılıksız çek tutarlarında azalış yaşandığını belirterek, bu durumu ticari faaliyet daralmasına bağladı.

Tarımın stratejik sektör olarak tanımlanmasının bu süreçte hayati bir konu haline geldiğini vurgulayan Çandır, şunları kaydetti:

"Ocak-temmuz döneminde dövizdeki yükselişlere rağmen özellikle sanayi ve maden sektörlerinde hem ülke genelinde hem de kentimizde azalışlar yaşanırken, tarımsal ihracatta artış olmuştur. Nitekim, ülkemiz 7 aylık tarım ihracatı yüzde 4 artarken kentimiz tarım ürünleri ihracatı yüzde 16 artmıştır. Yılın ikinci yarısında ihracatımızın daha yüksek bir performans göstermesini beklemekteyiz."

- YÖREX gelecek yıla ertelendi

Çandır, salgın nedeniyle bu yıl Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) yapılmayacağını açıkladı.

Fuarın gelecek yıl 21-25 Ekim'de yapılacağı bilgisini veren Çandır, fuar çalışmaları kapsamında TOBB öncülüğünde tüm kentlerin katılımıyla toplantılar sürdüreceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Karadeniz açıklarında Fatih sondaj gemisinin doğal gaz rezervi keşfettiğinin açıklandığını hatırlatan Çandır, "Doğalgaz bağımlılığımızın azaltılmasına umut olan bu rezervin devamının gelmesini ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunacak bu keşfin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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