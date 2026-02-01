Antalya'nın ardından Burdur'da katliam gibi bir kaza daha: Bu kez 7 kişi öldü

Antalya'da 10.30'da yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasından yaklaşık yarım saat sonra bir katliam gibi kaza ise Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Antalya-Isparta kara yolunda meydana geldi. 34 FF 2118 plakalı Peugeot marka otomobil ile 07 BNE 490 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumlarının ağır olması nedeniyle Isparta'daki hastanelere sevk edildikleri bildirildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Türkiye’nin yüreğini dağlayan kazalarla ilgili yaptığı açıklamada "Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Antalya-Burdur karayolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 25 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Burdur’un Ağlasun ilçesinde ise Yumrutaş köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır" bilgileri verdi.