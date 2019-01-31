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Antalya’dan ihracata önemli katkı

BAİB Başkanı Hakkı Bahar, Antalya'dan 2018 yılında 485 milyon dolarlık maden, 449 milyon dolarlık meyve ve sebze, 166 milyon dolarlık da kimyevi maddeler ihracatı gerçekleştirildiğini dile getirdi.

31 Ocak 2019 Perşembe 12:05
Antalya’dan ihracata önemli katkı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Antalya’nın ihracata katkısının arttığına işaret etti. Bahar, şehirden 2018’de 485 milyon dolarlık maden, 449 milyon dolarlık meyve ve sebze, 166 milyon dolarlık da kimyevi maddeler ihracatı gerçekleştirildiğini dile getirdi. Antalya, Isparta ve Burdur’da katma değeri yüksek ihraç ürünlerin üretim kabiliyetinin artırılmasının gerektiğini vurgulayan Bahar, “Burada bütün imkanlar var. Şu fiziki şartlara göre organize sanayi bölgesinde boş yer kalmaması lazım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 12:05
  1. Isparta
  2. Burdur
  3. Antalya
  4. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar
  5. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB)
  6. ihracat
  7. meyve ve sebze
  8. kimyevi madde

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