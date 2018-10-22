Antalya'dan acı haber geldi!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada bir uzman çavuş asker hayatını kaybetti.22 Ekim 2018 Pazartesi 12:51
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında Diyarbakır'da görevli bir uzman çavuş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın (26) kullandığı 07 ACZ 835 plakalı otomobil, önce refüjdeki demir bariyerlere, ardından da Tolga Kılıç yönetimindeki 07 YM 592 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, Mehmet Ali Can, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yanındaki Enes Kibar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Uzman Çavuş Can'ın Diyarbakır Silvan'da görev yaptığı, Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi'ndeki babaevine izinli olarak geldiği öğrenildi.
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