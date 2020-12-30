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Aktüel Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı
Aktüel

Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Arama yapılan evlerin birinde bebek beşiğinde uyuşturucu bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-30 15:10:43 -
Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen 11 adreste arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği "Pars"ın da yardımıyla yapılan aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bir adreste uyuşturucunun bebek beşiğine saklandığı belirlendi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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