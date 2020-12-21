Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, E.Ş'nin yüksek miktarda uyuşturucu hap getirdiği ve ilçede dağıtımını yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ikametine yapılan operasyonda, karton kutu tabanına gizlenmiş 5 bin 301 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.